‘Pagode do Pericão’ recebe Legado para show na Arena Fonte Nova

Foto: divulgação

O evento do “Pagode do Pericão” anunciou nesta sexta-feira (8) o início das vendas do show ao lado do grupo “O Legado”. Com dois setores disponíveis, o público poderá escolher entre a Arena Gamei e o Open Larga o Freio. O show acontecerá em junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O preço dos ingressos no primeiro lote varia entre R$ 50 e R$ 180 reais, e tem tickets à venda através deste site. O rei da voz promete colocar todo mundo para sambar ao lado do trio Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan.

Com um repertório cheio de clássicos da carreira, o cantor retorna a Salvador após o sucesso da gravação do último DVD que reuniu mais de 30 mil pessoas.

