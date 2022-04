Pagotrap: Tiago Simas lança clipe ‘Não Quero Ninguém’

Foto: Divulgação

O cantor Tiago Simas lança, na quinta-feira (21), o clipe de “Não Quero Ninguém” no Youtube. A produção foi gravada na Casa PretaHub, em São Paulo.

Segundo Tiago, algumas pessoas têm o grande azar de se apaixonar por uma pessoa e, ao longo do romance, ver que ela começa a mudar ou se “mostrar” como realmente é. A letra do lançamento aborda essa visão do artista.

A produção musical ficou por conta de Tiago Simas e do beatmaker Pierre Onassis. O clipe foi roteirizado e dirigido por Tiago Simas e Wederson Ferreira, produção por Yan Ragede e Beatriz Sousa, audiovisual e fotografia por Rodolfo Celeri.

Tiago Simas é jornalista, cineasta, cantor e compositor nascido no bairro da Liberdade em Salvador. Desde 2020, o artista deu início ao projeto solo com lançamentos de canções autorais com uma verdadeira fusão de ritmos.

