Pai e filho são presos suspeitos de estuprar garota há 3 anos na Bahia

Dois homens identificados como pai e filho foram presos na quarta-feira (20) suspeitos de abusar sexualmente de uma garota há 3 anos, na cidade de Ourolândia, no norte da Bahia.

De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (21) pela Polícia Civil da Bahia, a vítima era enteada de um dos dois presos. Ela tem atualmente 12 anos e era abusada desde os 9 anos.

A polícia não divulgou os nomes e idades dos suspeitos e nem detalhou de qual dos dois se relacionava com a mãe da menina.

Os homens foram presos no distrito de Aurora, na zona rural do município, onde moravam. No momento das prisões, foram cumpridos mandados de prisão preventiva que existiam contra os dois por estupro de vulnerável.