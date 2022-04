Painco divulga NOVAS vagas de emprego; veja os cargos

A Painco, empresa reconhecida no ramo de fabricação de peças metálicas para indústrias, divulgou novas vagas de emprego. A empresa está em busca de novos profissionais para serem lotados em São Paulo. Para saber quais são as vagas ofertadas e os requisitos exigidos, confira todas as informações a seguir.

Painco divulga novas vagas de emprego

Com mais de 60 anos de história, a Painco é uma empresa referência na produção de peças e componentes feitos de aço para maquinário de empresas nos mais diversos segmentos. A Painco continua a buscar formas de aperfeiçoar e evoluir a produção dessas meças, manuseando o aço através de tecnologias avanças, incluindo cortes por laser e robôs para solda.

Sobre as vagas de emprego oferecidas pela Painco, elas são direcionadas para profissionais que possuam conhecimento técnico e experiência na área de engenharia, eletricista, mecânica ou afins.

Seguem as oportunidades disponíveis para sua inscrição:

Eletricista / Mecânico de Manutenção / Técnico Eletrônico (SP);

Engenheiro de Segurança (SP);

Metrologista (SP);

Inspetor de Qualidade (Inspeção Final / Ensaio Não Destrutivo) (SP);

Analista de Qualidade (Suporte ao Cliente) (SP);

Ajudante de Produção (SP).

Como se candidatar?

Com as vagas listadas acima, se você deseja fazer parte da lista de funcionários da Painco, basta verificar os requisitos exigidos para cada uma das vagas ofertadas para o estado de São Paulo, escolha a vaga mais adequada para você e faça seu cadastro no link de participação.

