Painel debate a importância da Bahia nos 70 anos de novelas

Foto: Divulgação Não é novidade para ninguém que novelas são uma das grandes paixões do brasileiro, no último ano, o país comemorou 70 anos de Novelas. A Bahia, enquanto estado, tem grande participação nesta história, seja nas tramas inspiradas em nossa literatura ou colaborando com o cenário das nossas terras, além de atores, autores e músicos baianos que construíram grandes novelas marcantes para a história do Brasil.

Este assunto será tema do Painel: “A Bahia na teledramaturgia brasileira”, mais um painel proposto pela Rede Bahia para o World Creativity Day, maior evento colaborativo de criatividade do mundo.

O papo abordará a participação da Bahia na história das novelas, séries e minisséries que marcaram época. Tramas inspiradas na literatura baiana, roteiros e cenários que tiveram a Bahia como protagonista, profissionais que se destacam na teledramaturgia brasileira.

Além disso, o painel contará com a presença de Elísio Lopes, diretor artístico e roteirista baiano, o ator Jackson Costa e Aldri Anunciação, que além de apresentador é ator, dramaturgo e roteirista. A mediação ficará por conta do apresentador do Mosaico Baiano, Pablo Vasconcelos.