Palpites LOTOFÁCIL – ETAPA “QUINA SÃO JOÃO” – Midassorte

DESAFIO MIDASSORTE DE PALPITES!!! ETAPA “Quina – São João” – ===>

PALPITES PARA A LOTOFÁCIL ===

Estamos formando ( desde 2016 ) um Grupo Forte de Pessoas comprometidas e persistentes!!!

ETAPA DE PALPITES LOTOfÁCIL… ETAPA “Q- SJoão” => Sendo iniciada no Teste LF – 2499 – 18/04 ( PALPITES a partir de 19:01h – de 16/04 )..

ESSA ETAPA SERÁ FECHADA NA SEMANA ANTERIOR AO SORTEIO QUINA ESPECIAL SJOÃO.

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE AO TESTE LF – 2499 – 01º – PRIMEIRO -TESTE DA “ETAPA Q-SJOÃO”

Válidos a partir de 19:01h de 16/04 – SÁBADO– até 19:00 – 18/04 – SEGUNDA

01 – JPedro…..03; 04; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 23; 24; 25.

02 – Ewerton….02; 05; 08; 09; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 19; 21; 22; 23; 24.

03 – SérgioR….01; 04; 05; 06; 07; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 24.

04 – JCerqueira.04; 05; 06; 07; 09; 10; 13; 14; 16; 18; 20; 21; 22; 24; 25.

05 – Urias……01; 02; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 22; 24; 25.

06 – JesusM…..03; 04; 08; 09; 10; 11; 14; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25.

07 – Jessica….01; 05; 06; 07; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 18; 19; 20; 23; 25.

08 – Urias……01; 02; 03; 04; 05; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 22; 23.

09 – MarcoA…..01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25.

10 – ACezar…..03; 04; 05; 07; 08; 09; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 21; 24; 25.

11 – Renata…..02; 04; 08; 09; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 22; 23; 25.

ATENÇÃO: 1) Salvo cortesias esporádicas, o SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES DAS PESSOAS; 2) – OS PALPITES, após postados aqui, TORNAM-SE DE DOMÍNIO PÚBLICO>

obs: regulamento: premiação “Teste a Teste”-> Vencendo o Palpite do Site, recebe o crédito em bnM ( % de participação no valor de 01 Jogo de 15 dezenas da LF – ( 2,50 bnM ), rateado em função do Nº de vencedores + o Site) em sua Conta na Planilha de Controle do Grupo..

BOA SORTE A TODOS !!!

Bom Divertimento!!!

( atenção: …’se possível, joguem seus Palpites da Lotofácil, pois, numa dessas, a sorte aparece com os 15 pontos...”)

att.

J.Raimundo.

Grupo interativo Midassorte, Palpites da Lotofácil, é formado por Pessoas que gostam dos jogos e , emitindo Palpites Lotofácil, os tratam como uma atividade de lazer e entretenimento.

O Site , midassorte.com.br, é também adepto a essa visão.

Colocamos aqui nosso Palpite , o registramos e recebemos os Palpites da Lotofácil dos componentes do Grupo para uma competição saudável.

Essa é a página para os Palpites da Lotofácil. Aqui temos a chance de Participar sem Gastar e , caso a Sorte concorde, Ganhar!!

•••• LOTOFÁCIL Palpites => Página relativa a “Palpite Lotofácil”, estamos , com essa atividade interativa, além de nos divertir, divulgando essa Intrigante Loteria da Caixa Econômica!!! ••••

A Lotofácil é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. Os resultados oficiais poderão ser vistos aqui e consultados no site institucional da Caixa Econômica Federal, assim que publicados.

Veja, na página específica de cada Loteria, mais detalhes.

Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!

•••• Página relativa aos Testes e Palpites da LOTOFÁCIL – Etapa “Q – SJOÃO” )••••

“Desafio Interativo – Midassorte” — LOTOFÁCIL — Etapa “Q – SJOÃO”

( ESSA ETAPA FOI INICIADA NO TESTE– Teste LF – 2499 )

ESSA ETAPA SERÁ FECHADA NA SEMANA ANTERIOR AO SORTEIO QUINA ESPECIAL SJOÃO.

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE AO TESTE LF – 2499 – 01º – PRIMEIRO -TESTE DA “ETAPA Q-SJOÃO”

Válidos a partir de 19:01h de 16/04 – SÁBADO– até 19:00 – 18/04 – SEGUNDA

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2499

02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.

==> ….. Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site: …… bnM.

…….…..–; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –.

…….…..–; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –.

…….…..–; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –.

…….…..–; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –.

…….…..–; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –.

…….…..–; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –.

…….…..–; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –.

…….…..–; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –.

…….…..–; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –.

…….…..–; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –.

obs: regulamento: premiação “Teste a Teste”-> Vencendo o Palpite do Site, recebe o crédito em bnM ( % de participação no valor de 01 Jogo de 15 dezenas da LF – ( 2,50 bnM ), rateado em função do Nº de vencedores + o Site) em sua Conta na Planilha de Controle do Grupo..

DESAFIO MIDASSORTE DE PALPITES – LOTOFÁCIL!!! ETAPA “Q – SJOÃO ===>

POSIÇÃO ATUALIZADA NO RANKING , atualizado Palpites até PALPITE LOTOFÁCIL: LF – 2499 – 01º – PRIMEIRO – TESTE DA “ETAPA Q-SJOÃO”.

Ranking dos Melhores Palpiteiros Estudiosos

0.º —………. ===> …. pontos

0.º —………. ===> …. pontos

0.º —………. ===> …. pontos

0.º —………. ===> …. pontos

0.º —………. ===> …. pontos

0.º —………. ===> …. pontos

0.º —………. ===> …. pontos

0.º —………. ===> …. pontos

Controle: J.Raimundo

CRITÉRIO Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”- LOTOFÁCIL PALPITES – ETAPA “DS-PÁSCOA”

Critério de classificação:

– Ausência…………………………………(-04 ) pontos na pontuação do ranking.

– vencer o Palpite do site ………………… 04 pontos na pontuação do ranking.

– Conseguiu 08 Acertos……………… (- 01) ponto na pontuação do ranking.

– Conseguiu 07 Acertos……………… (- 02) ponto na pontuação do ranking.

– Conseguiu 06 Acertos……………… (- 03) ponto na pontuação do ranking.

– Conseguiu 05 Acertos ( Pontuação Mínima)……20 pontos na pontuação do ranking e Receberá , PARA CADA PALPITE ENVIADO AO SITE, o valor de 01 Jg 15 dezenas da LF, até o Final da Etapa.

– Conseguiu 11 Acertos…………………… 06 pontos na pontuação do ranking.

– Conseguiu 12 Acertos…………………….11 pontos na pontuação do ranking.

– Conseguiu 13 Acertos…………………… 16 pontos na pontuação do ranking.

– Conseguiu 14 Acertos…………………. ..31 pontos na pontuação do ranking e Receberá , PARA CADA PALPITE ENVIADO AO SITE, o valor de 01 Jg 15 dezenas da LF, até o Final da Etapa.

– Conseguiu 15 Acertos…………………. ..Garantido 1ºLugar, na pontuação do ranking.— PARABÉNS!!!

==…se conseguiu os 15 Pontos e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!!CURTA SUA GRANA e SEJA MUITO FELIZ!!! .

ACOMPANHE sua PONTUAÇÃO nas Listas e seu saldo bnM’s na Planilha de Controle do Grupo !!!.

obs: A entrada no Ranking será sempre a partir da Menor Pontuação existente e, caso negativa, limitado ao valor absoluto do 1ºLugar, caso menor seja.

Importante: Fechada e divulgada a Lista Oficial, a Pessoa deve verificar e comunicar, caso haja dúvida, o processo é interativo.

IMPORTANTE:

O que os Integrantes do Grupo precisam fazer para que seus PALPITES DA QUINA SEJAM VÁLIDOS:

I == ENVIÁ-LO NO FORMATO ESTABELECIDO

III == RESPONDER PENDÊNCIA DE MENSAGEM, caso haja.

•Cadastre-se, seja integrante do Grupo Interativo Midassorte, envie seus Palpites da Lotofácil!

( atenção: …’Sendo possivel, joguem seus Palpites, pois, numa dessas, a Sorte aparece com os 15 pontos...”)

Boa Sorte e Bom Divertimento!!!

LOTOFÁCIL Palpites – “Etapa Q – SJOÃO”:

ESSA ETAPA SERÁ FECHADA NA SEMANA ANTERIOR AO SORTEIO QUINA ESPECIAL SJOÃO.

BONIFICAÇÃO FINAL DA ETAPA:

1º ao 3º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 180 “bnMidas”!

4º ao 10º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 100 “bnMidas”!

11º ao 20º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 50 “bnMidas”!

21º ao 30º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 30 “bnMidas”!

31º ao 40º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 15 “bnMidas”!

41º ao nº Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 10 “bnMidas”!

( fale de nosso trabalho a Amigos)

“Palpites Interativos Midassorte” – LOTOFÁCIL- Palpite

– regras e controles

Como participar;– Resumo de nossas Regras:

– Como Cadastrar: – Envie um E-mail para: jrv_zezinho1@yahoo.com ou midasgarante@gmail.com, dizendo que você entendeu como funciona o Grupo e que você deseja participar de nosso Grupo.

– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para fazer o Cadastro.

– Será válido somente 01 Palpite por Pessoa; o contato individual oficial será através do E-mail; Não há contatos com Grupos.

– Todo Palpite deve ser postado em “Comentários” para que todos tenham conhecimento e possam fazer seus “estudos” e obter referências para o seu jogo.

– O sistema não aceitará 02 Palpites que vierem de uma mesma Pessoa. ( registrará o 1º que vier, não considerando o 2º, salvo quando existir o pedido de retificação .)

– Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.

– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia).

– Só poderemos ter Pessoas de idade acima de 18 anos, participando.

– A Pessoa deve acompanhar seu Palpite postado na Lista Oficial do Sorteio do Teste.

– Devem ser enviados na forma correta.

– Bonificações por acertos ( específico para cada Loteria) estarão na PLANILHA DE CONTROLE DO GRUPO e, para recebê-los, a Pessoa deverá demonstrar que está rigorosamente participando dentro dessas condições pre-estabelecidas.

– Por fim, todas questões que surgirem, após diálogos possíveis, terão a definição final a cargo Administrador, que possui a prerrogativa de veto ao Palpite.

Estamos formando ( desde 2016 ) um Grupo Forte de Pessoas comprometidas e persistentes!!!

( atenção: …’não deixem de jogar seus Palpites da Lotofácil, pois, numa dessas, a sorte aparece com os 15 pontos...”)

Boa Sorte e Bom Divertimento!!!

Midassorte ==> Onde se tem a chance de Jogar sem Gastar e, em companhia da Sorte, Ganhar!!!

Atenção: Em nosso site, midassorte.com.br ,

Não temos promoções por telefone/mensagens e não fazemos qualquer contatos por telefone.

Nosso trabalho consiste em divulgação de resultados e palpites de Loterias, através do Site.

Nossos canais de comunicação são: E-MAIL e WHATSAPP.

Vamos com Fé, buscar o Midassorte Palpites da LOTOFÁCIL, porque, para nós, Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!

Informação Importante para Participante em Jogo Cortesia MidasSorte:

1- QUANDO ESTIVER PARTICIPANDO DE JOGO MIDASSORTE, A Pessoa receberá, em seu E-mail, a Cópia de registro do Jogo – “Se você não recebeu essa Cópia em seu E-mail, não está participando”.

2- O MidasSorte mantém , em arquivo, por 90 dias ( prazo legal de validade da Caixa ) TODO Comprovante de registro de Jogo feito.

BOA SORTE e SEJA FELIZ!!!

Editor Responsável: José Raimundo Vieira.

OBRIGADO POR ESSE CONVÍVIO VIRTUAL, VAMOS EM FRENTE!!! “Pés no chão e Cabeça nas nuvens”…

MidasSorte, quebrando paradigmas: …PARA GANHAR, NÃO É NECESSÁRIO GASTAR!!!

SAÚDE A TODOS!!! DIVIRTAM-SE SEMPRE!!!

att.

J.Raimundo.

=====