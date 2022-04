Pantanal: entenda o encontro entre Maria Marruá e o Velho do Rio

No capítulo de “Pantanal” da última terça-feira (5), Maria Marruá (Juliana Paes) virou onça pela primeira vez para defender sua filha, Juma, de uma ameaça da natureza.

A cena que impressionou internautas foi cercada de mistérios como a aparição do Velho do Rio, mais um personagem mítico que aparece em meio à natureza para ajudar animais ou apontar caminhos para personagens da trama.

Na lenda, abordada na trama original, o Velho do Rio pode se transformar em uma sucuri gigante, como a que foi vista por Maria pouco tempo depois de abandonar a filha.

Foi justamente a situação de perigo, criada pela entidade das matas, que forçou a personagem a colocar seus instintos em prova e se transformar em onça para salvar a filha. Vale lembrar que no capítulo, os animais se olharam por longos minutos até que a cobra foi embora e deixou as duas em paz.

Quem é o Velho do Rio?

Após o acontecido, o feito de Maria Marruá ficará conhecido como uma lenda pelos personagens da trama e será levado aos quatro cantos do Pantanal.

O personagem é a forma que Joventino (Irandhir Santos) assume após seu desaparecimento misterioso. O Velho do Rio é uma entidade mística que ronda a região e age como um guardião espiritual do Pantanal. Além da forma humana, o Velho do Rio costuma aparecer também sob a forma de uma enorme sucuri.