‘Pantanal’: Filó se revolta com o retorno de José Leôncio

Em cenas que vão ao ar a partir desta segunda-feira (4), Filó (Letícia Salles/ Dira Paes) fica extremamente feliz ao ouvir José Leôncio (Renato Góes/ Marcos Palmeira) retornar à fazenda. Felicidade que logo se esvai ao se deparar com Madeleine (Bruna Linzmeyer/ Karine Teles) na sala de estar.

Depois de tanto tempo longe, sem dar notícias, o patrão retorna do Rio de Janeiro casado, o que deixa Filó devastada. Sem entender direito a relação entre os dois, Madeleine faz perguntas sobre Tadeu (Lucas Oliveira dos Santos/ José Loreto), e descobre que o menino é afilhado de seu marido. Informação que não lhe deixa nem um pouco tranquila.

Já a aflição de Filó com a presença da carioca na casa parece ter os dias contados. Madeleine tem dificuldades de se adaptar à rotina do campo, situação que fica ainda pior quando descobre que está grávida.

Longe da família e também de José Leôncio, que viaja o tempo todo em comitivas, ela se sente sozinha e sua única companhia é Filó, que embora a trate com respeito, não está muito contente com toda aquela situação. E na mesma velocidade com que o casamento se consuma, tem chances de terminar diante da crise que se estabelece.