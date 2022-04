‘Pantanal’: José Leôncio faz delação para Filó e relação dos dois fica estremecida

Os próximos capítulos da novela “Pantanal” serão quentes e decisivos para a relação entre José Leôncio (Renato Góes) e Filó (Leticia Salles). Tudo começará quando Irma (Malu Rodrigues) for ao Pantanal para contar ao peão que o filho dele, Jove, acredita que o pai está morto.

De acordo com a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, a irmã de Madeleine passará alguns dias na fazenda e acabará transando com José Leôncio na beira de um rio.