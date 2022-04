‘Pantanal’: José Leôncio reencontra Madeleine e dá notícia devastadora sobre Jove

Uma situação ruim pode sempre piorar, não é? Pois então, José Leôncio (Marcos Palmeira) vai encarar provavelmente o momento mais difícil da vida, até então. O peão irá ao Rio de Janeiro para reencontrar Madeleine (Karine Teles), a ex-esposa que o abandonou há mais de 20 anos, levando com si o filho do casal no colo.