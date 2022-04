‘Pantanal’: Madeleine é abandonada mais uma vez após briga por José Leôncio; entenda

A descoberta será feita em meio ao velório de Antero (Leopoldo Pacheco). Gustavo verá Madeleine conversando com um advogado e o rapaz dizendo que se a moça quiser ajuda com o divórcio pode procurar ele.

Irritado, Gustavo irá confrontar Madeleine e afirmar que a companheira ainda está apaixonada por Leôncio. O atrito fará com que Gustavo se afaste da filha de Mariana (Selma Egrei).

Desde o retorno de Madeleine para o Rio, o casal se envolve, no entanto, o relacionamento nunca foi assumido. Gustavo deixará a casa que moram juntos com uma surpresa para Madeleine, a caixa do anel de noivado.