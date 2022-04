‘Pantanal’: Maria Marruá vira onça novamente para vingar morte na família

Maria Marruá (Juliana Paes) terá um novo momento como onça em Pantanal, após se transformar no animal para proteger a recém nascida Juma do bote de uma sucuri.

A segunda transformação acontece para vingar a morte do marido, Gil (Enrique Diaz), assassinado por um dos jagunços de um fazendeiro que foi morto pelo matriarca da família Marruá no início da trama.

Após uma noite de amor, o casal descansa em casa sem saber que aquele será o último momento deles juntos. O capanga, que segue viagem sozinho após perder o parceiro para o Velho do Rio (Osmar Prado), encontra a casa de Gil e sem cerimônia atira no personagem.

Furiosa, Maria irá revidar o tiro, matando o capanga. Após o enterro do marido, Maria promete que nunca mais irá chorar na vida e jogará o corpo do assassino no rio para alimentar as piranhas.