Pantanal: Tadeu vira empregado de jove e é humilhado por Zé Leôncio

Fotos: Reprodução/TV Globo



Nos próximos capítulos de “Pantanal”, a volta de Jove (Jesuíta Barbosa) para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeiras) causará uma verdadeira treta entre o jovem da cidade e Tadeu (José Loreto), seu irmão.

Tudo começará após o herdeiro de Filó (Dira Paes) se tornar uma espécie de empregado de Jove. O próprio dono das terras, Zé Leôncio, pedirá que o rapaz limpe a sela que era de seu pai, agora o Velho do Rio, e que nunca foi oferecida para ninguém.

Além disso, uma festa apenas para comemorar a chegada do rapaz deixará o peão com ciúmes da relação, afinal ele também é filho e sempre esteve por perto de Zé Leôncio.

Após a emoção inicial do reencontro, Jove mostrará ser bastante diferente do que seu pai imaginava e acabará decepcionando o personagem de Marcos Palmeiras ao revelar ser vegano e fugir de uma briga com um peão.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias