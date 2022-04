‘Pantanal’: Tibério chantageia Juma, se apaixona por Muda e descobre segredo da vilã

Tibério será o peão a descobrir o paradeiro de Jove (Jesuita Barbosa), perdido na mata após ser picado por uma sucuri. Para não revelar onde o filho de Zé Leôncio se esconde, o peão chantageia Juma e pede a Muda em troca do seu silêncio.

Muda vai morar na fazenda de José Leôncio, sendo contratada pelo ‘Rei do Gado’ e acaba conquistando o peão. No enredo original da trama, os dois se aproximam e Tibério acaba descobrindo o segredo da amada, que ela não é muda e foi até o Pantanal para vingar a morte do pai.