Papaiz Diagnósticos abre NOVAS vagas de emprego; veja os cargos

A Papaiz Diagnósticos, referência em saúde e medicina de qualidade no país, está com novas oportunidades de emprego. A empresa oferece vagas para nível médio completo, técnico e estágios. Para conferir a lista de ocupações, veja as informações a seguir!

Papaiz Diagnósticos anuncia oportunidades de emprego

A Papaiz Diagnósticos é especialista nacional em desenvolver resoluções de diagnósticos odontológicos por imagem. Seu setor é segmentado para a área da saúde, onde está integrado ao Grupo Fleury desde 2012. A Fleury, portanto, é uma das maiores instituições de medicina e saúde no país.

Os cargos em aberto para novos colaboradores trazem diversos benefícios. Entre os principais, pode-se destacar o café da manhã, vale alimentação, refeitório e vale transporte. As oportunidades são para profissionais de nível médio e técnico, incluindo remuneração para estagiários.

Veja a lista de ocupações:

Auxiliar para Relacionamento ao Cliente (São Paulo);

Estagiário Técnico em Saúde Bucal (São Paulo);

Recepcionista – Auxiliar/Operacional (São Paulo);

Técnico em Saúde Bucal (São Paulo);

Recepcionista – Auxiliar/Operacional (Barueri).

Como se candidatar

Para concorrer a uma vaga de emprego na Papaiz Diagnósticos, o profissional deve atentar-se aos requisitos do cargo. É importante que o indivíduo siga todos os requerimentos. Para se candidatar na empresa, basta acessar o site de inscrição.

