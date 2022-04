Para começar o dia bem: veja receita de rolinhos de pão e queijo grelhado

Não tem nada melhor do que começar o dia com um bom café da manhã, não é mesmo? A sugestão da vez é preparar rolinhos de pão e queijo grelhado. Confira abaixo o modo de preparo.

Ingredientes:

8 fatias de pão sem casca

8 fatias de queijo (pode ser prato, mussarela, cheddar ou outro que preferir)

1/3 de xícara de chá de manteiga



Modo de preparo:

Com a ajuda de um rolo de massa, afine as fatias de pão para facilitar a montagem. Depois, pegue uma fatia de queijo, coloque por cima do pão e faça um rolinho.

Passe uma quantidade pequena de manteiga no lado de fora do rolinho e coloque-o na assadeira para ir ao fogo. Repita o procedimento. Ao terminar a montagem de todos os rolinhos, leve para o forno e deixe assar em fogo baixo, até que o exterior doure e o queijo derreta.

Sirva imediatamente após tirar do forno.

Leia mais sobre Gastronomia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.