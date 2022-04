Para o café da manhã: veja receita de tapioca de frango com espinafre

Foto: Shutterstock

Uma tapioca é sempre um bom pedido para quem está com pressa e não quer pular o café da manhã Confira abaixo uma receita com recheio de frango e espinafre, indicada pela Nestlé.



Ingredientes:



-Recheio

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola picada

2 tomates sem sementes, picados

2 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado

1 tablete de caldo galinha

meia xícara (chá) de água fervente

1 xícara (chá) de espinafre picado

-Tapioca

2 xícaras (chá) de polvilho doce

meia xícara (chá) de água



Modo de preparo:



Aqueça o azeite e refogue a cebola em uma panela. Adicione o frango e o caldo dissolvido na água fervente. Cozinhe por aproximadamente dez minutos. Coloque o espinafre e misture rapidamente. Deixe separado.

Coloque o polvilho em um recipiente e vá regando com a água , misturando bem e esfregando-o com as mãos até obter uma farinha granulada, solta e umedecida. Aqueça uma frigideira antiaderente ao fogo e espere aquecer.

Peneire o polvilho umedecido sobre a frigideira, cobrindo todos os espaços, formando uma camada uniforme semelhante a uma panqueca. Vire a massa e deixe o outro lado fritar rapidamente. Recheie com o frango e dobre ao meio. Faça esse procedimento até terminar a massa.

