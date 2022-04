Para o café: veja receita de bolinho de banana e pasta de amêndoas

Engana-se quem pensa que preparar uma receita saudável é uma atividade que leva bastante tempo. Confira abaixo como preparar um delicioso bolinho de banana e pasta de amêndoas.

Ingredientes:



-1 ovo

-01 banana madura

-1 colher de sopa cheia de manteiga de amêndoas sem açúcar (ou qualquer outra pasta de oleaginosas)

-Gotinhas ou pedacinhos de chocolate 70% cacau

Modo de preparo:

Com exceção do chocolate, amasse muito bem todos os ingredientes e coloque-os em forminhas de silicone. Adicione os pedaços de chocolate. Coloque no forno pré aquecido a 180C por 20 minutos e está pronto.

