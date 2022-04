Paraguaio é preso após atacar turista e agredir PM, na praia do Francês

Um homem, natural do Paraguai, foi preso na tarde desta terça-feira, 19, após atacar uma turista e entrar em vias de fato com um policial militar da 5ª Cia/I, na praia do Francês, na região Metropolitana de Maceió. Segundo informações, o suspeito tem um estilo de vida alternativo, não possui endereço formal e costuma circular…

Um homem, natural do Paraguai, foi preso na tarde desta terça-feira, 19, após atacar uma turista e entrar em vias de fato com um policial militar da 5ª Cia/I, na praia do Francês, na região Metropolitana de Maceió.

Cortesia ao Alagoas24Horas

Segundo informações, o suspeito tem um estilo de vida alternativo, não possui endereço formal e costuma circular pela região. Ele teria oferecido um chapéu para a turista, que passava por um trecho da praia, próximo a base do Corpo de Bombeiros, porém, quando a mulher segurou o objeto, o homem ficou agressivo e partiu para cima dela.

A mulher estava acompanhada do marido, que interviu em defesa da esposa e acionou a polícia militar. Quando os policiais chegaram ao local, o indivíduo, aparentemente sob efeito de drogas, reagiu a ação e acabou entrando em vias de fato com um dos militares. Neste momento foi percebido que ele estava armado com um facão, que foi utilizado na ação violenta.

Depois de ser contido, o homem, que se negou a dizer como se chama, recebeu voz de prisão, e foi encaminhado ao Cisp do município. Ele deve ser autuado pelos crimes de resistência, desacato e desobediência.

Tanto o homem como o policial militar ficaram feridos, mas sem gravidade, e não precisaram de atendimento médico.