Paraíso Perdido: influenciadora nega que estava com drogas e que tentou fugir

A influenciadora Laylla Cedraz, detida pela polícia no último dia 11 junto na Pousada Paraíso Perdido, em Jaguaripe, baixo sul da Bahia, negou que estava com drogas ou que tenha tentado fugir. A influencer voltou a falar sobre a morte do namorado, Felipe Augusto, durante uma operação da polícia próxima a pousada de luxo.

“Logo quando a gente pegou o carro e saiu da pousada, tinha uma viatura no meio do mato, quando a gente entrou no carro, eles abordaram a gente. A gente abriu o carro todo, estávamos na frente do mercadinho e não acharam nada. Depois, a gente foi numa loja de material de construção comprar cola e pedi pra conectar no Wifi porque lá não tem sinal. Quando a gente estava do lado de fora, os policiais vieram de novo, tomaram o celular da gente, de novo foram revistar o carro, abriram porta, mala, tapete, e não tinha nada”, relatou em uma sequência de vídeos publicado no Instagram.