‘Paraíso Perdido’: Influenciadoras presas são liberadas após audiência de custódia

Foram liberadas da prisão na tarde desta terça-feira (12) as influenciadoras Laylla Cedraz e Adrian Grace, que tinham sido capturadas pela polícia na segunda-feira (11), enquanto tentavam fugir com drogas da pousada Paraíso Perdido, na cidade de Jaguaripe, mo baixo sul da Bahia.

A informação foi divulgada pelo delegado Rafael Magalhães, que é titular da delegacia de Jaguaripe e investiga o caso das duas, além dos dois assassinatos envolvendo a pousada – a morte do empresário e dono do estabelecimento Leandro Troesch e do funcionário e braço direito dele Marcel Vieira.

Segundo o delegado, as duas influenciadoras foram soltas após passaram por audiência de custódia no Fórum de Nazaré, cidade que fica a cerca de 24 km da cidade onde funciona a pousada.

Laylla Cedraz e Adrian Grace tinham sido presas na segunda-feira (11) após um tiroteio que terminou com a morte de dois homens, sendo um deles o namorado de Laylla, identificado Felipe Augusto Machado, de 28 anos.

Caso

De acordo com o g1 Bahia, na tarde de segunda, moradores da região de Jaguaripe chamaram a Polícia Militar pelo disk 190 e informaram que havia homens armados na Pousada Paraíso Perdido. Quando a polícia chegou ao local, foi recebida a tiros e revidou.

Além da morte do namorado de Laylla, que era conhecido como Batoré, também morreu no confronto com a polícia Agnaldo Leite da Silva Neto, de 29 anos, conhecido como Neto Talisca.

Segundo informações divulgadas pela polícia, os dois chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Gonçalves Martins, que fica em Nazaré, mas não resistiram aos ferimentos. Segundo os agentes, Agnaldo já tinha sido preso acusado de tráfico de drogas e era considerado fugitivo.

Pousada Paraíso Perdido

Além de ser point dos famosos no baixo-sul da Bahia, a pousada Paraíso Perdido ficou em evidência recentemente depois que o dono do estabelecimento, Leandro Troesch, foi encontrado morto em um dos quartos, em 5 de fevereiro deste ano.

Um funcionário de Leandro, identificado como Marcel Vieira, foi morto dias depois na cidade de Camassandi, na mesma região. Conhecido como Billy, ele era considerado pela polícia a testemunha chave para entender a morte do patrão.

As principais suspeitas de envolvimento no crime são a esposa de Leandro, identificada como Shirley Figueredo, e Maqueila Bastos, amiga de Shirley, que tiveram prisões decretadas.

Maqueila foi detida em Sergipe, em 24 de março, por ordem judicial, e transferida para Salvador na semana passada.

Cinco pessoas já foram indiciadas pela morte de Billy. Destas, quatro foram encontradas pela polícia. Dois homens e uma mulher estão presos e um adolescente foi apreendido. Um outro homem é procurado.

Transferência de delegado

Em meio às investigações, o delegado Rafael Magalhães seria transferido para a delegacia de Santo Antônio de Jesus. A informação foi divulgada na semana passada pela Polícia Civil. A decisão chegou a ser publicada no Diário Oficial do Estado, mas foi anulada no mesmo dia.

