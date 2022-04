‘Paraíso Perdido’: MP devolve inquérito da morte de empresário e pede mais investigações

Foto: Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) devolveu para a Polícia Civil o inquérito da morte do empresário Leandro Troesch e pediu mais investigações nesta quarta-feira (20), um dia após o documento ser enviado para o órgão.

A informação foi divulgada ao iBahia pelo MP-BA. Em contato com a reportagem, o delegado Rafael Magalhães, que é titular da cidade deJaguaripe e investiga o crime, informou que ainda não foi notificado.

Leandro Tresch era dono da pousada de luxo Paraíso Perdido, na cidade de Jaguaripe, no baixo sul da Bahia. Ele foi encontrado morto dentro de um dos quartos do estabelecimento com marca de tiro na cabeça, em 25 de fevereiro deste ano.

A Polícia Civil apurava se o caso se tratava de suicídio ou se o empresário havia sido morto por alguém, até que o resultado do laudo policial suspendeu a possibilidade de o empresário ter tirado a própria vida.

O inquérito policial havia sido concluído e encaminhado para o MP-BA na terça-feira (19). No documento, a esposa do empresário, Shirley Figueiredo, e a amiga dela, Maqueila Santos Bastos, foram indiciadas pelo crime.

Em contato com o iBahia por telefone na terça-feira, o delegado Rafael Magalhães detalhou que a esposa do empresário é apontada como autora do assassinato. Já Maqueila teria influenciado a mulher a cometer o crime, sendo tratada no inquérito pelo termo jurídico de partícipe.

