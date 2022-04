Paraíso Perdido: suspeito morto era líder do CV em Feira de Santana, diz PM

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um dos mortos em confronto com a polícia nas imediações da Pousada Paraíso Perdido, na cidade de Jaguaripe, na noite de segunda-feira (11), era líder do Comando Vermelho de Feira de Santana. De acordo com o tenente coronel Edmundo Assemany, comandante do 14° Batalhão de Polícia Militar, em Santo Antônio de Jesus, Agnaldo Neto, o MV ou Neto Talisca, era o principal fornecedor de drogas do CV.