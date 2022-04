Parceria com Duolingo oferece versão plus gratuitamente

Neste mês, o Nubank divulgou uma parceria com o Duolingo. Desse modo, os clientes do banco digital terão acesso gratuito ao Duolingo Plus durante dois meses. Para acessar o benefício, basta procurar a oferta da plataforma de idiomas na área Shopping até o dia 30 de maio de 2022.

Com o shopping do aplicativo Nubank os clientes do banco digital garantem diversas vantagens exclusivas ao adquirir produtos e serviços de parceiros. Ao iniciar o processo dentro do App, é possível garantir descontos de até 20%.

“O Nubank nasceu com a missão de devolver às pessoas o controle sobre sua vida financeira, oferecendo produtos e serviços que também promovam a transformação social. Um de nossos pilares é a educação, e queremos empoderar nossos clientes com benefícios não só financeiros, mas também educacionais. Por isso, ficamos felizes de anunciar nossa parceria com o Duolingo, plataforma de idiomas mais popular e app educacional mais baixado do mundo”, disse o banco digital em seu blog.

Para a diretora de marketing do Duolingo no Brasil, Analigia Martins, a parceria com o Nubank, maior banco digital do Brasil, é uma chance de apresentar o aplicativo a mais pessoas. Além disso, a parceria fortalece o acesso à educação de idiomas gratuita e de qualidade para todos que desejam aprender uma nova língua.

Saiba mais sobre o Duolingo Plus

O Duolingo é uma plataforma de ensino de idiomas gratuita, criada no ano de 2011. Apesar de garantir o ensino de idiomas de forma gratuita, para todos que baixarem o App, a plataforma ainda oferece a sua versão Plus.

A versão Duolingo Plus custa atualmente R$ 14,99 ao mês e conta com conteúdos completos, vidas ilimitadas, revisão de erros, teste de domínio, testes ilimitados para pular níveis e além de tudo, não possui anúncios. O Duolingo é uma das mais populares plataformas de idiomas (com mais de 40 milhões de usuários ativos) e oferece o ensino de idiomas de forma descontraída e simples.

Vale mencionar que a empresa também oferece o Duolingo Test Center, um app voltado para certificados de proficiência por apenas US$ 20. Atualmente, o teste de proficiência do Duolingo é aceito em mais de 1000 universidades pelo mundo.

Como utilizar o Duolingo Plus de forma gratuita com o Nubank?

Para aproveitar a oportunidade ofertada pelo Nubank, é preciso acessar o aplicativo do banco digital e clicar em “Shopping” na tela principal. Em seguida, o usuário deve procurar a opção “Duolingo”.

Quando aparecer na tela do smartphone “Indo para a loja”, o usuário deve clicar em “Continuar para loja”. Já na plataforma Duolingo o cliente Nubank deve selecionar a opção “Aceitar oferta”.

Para aqueles que já possuem um perfil no Duolingo, basta fazer login na plataforma. Os novos usuários precisarão criar um novo perfil utilizando sua conta Google ou Facebook. Por fim, basta seguir os passos indicados na plataforma de ensino de idiomas para resgatar a oferta exclusiva para clientes Nubank. Vale lembrar que o resgate da promoção deve ser feito até o dia 30 de maio.