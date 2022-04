Paredão falso do ‘BBB 22’ será formado neste domingo (3); saiba detalhes

O “BBB 22” chega em uma fase cheia de surpresas para o público e para os confinados no reality show. Na noite deste domingo (3), após a eliminação de um dos emparedados, será formado um paredão falso para movimentar a casa mais vigiada do Brasil.

Depois da formação de uma nova berlinda, um dos brothers sairá na terça-feira (5), mas não deixará a competição. O participante mais votado pelo público irá para uma sala onde terá a oportunidade de ser o “Big Boss”.

No local existirão telas mostrando toda a movimentação da casa, mas a grande novidade será os poderes que o falso falso eliminado ganhará. Todos na Xepa? Corte de água? Tadeu Schmidt contará todas as regalias e pegadinhas no programa ao vivo deste domingo.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias