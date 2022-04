Paredão falso: saiba quando Arthur volta para a casa do ‘BBB 22’

Arthur Aguiar já possui data para voltar à casa do “BBB 22”. O brother venceu a votação do Paredão Falso na última terça-feira (5) e se diverte no quarto secreto cheio de regalias.

“Arthur, aproveita essas 36 horas de Big Boss! Tem muito card pra brincar!”, escreveu Boninho ao revelar quanto tempo vai durar a dinâmica no reality show.

O recado do “Big Boss” significa que o brother voltará para a casa mais vigiada do Brasil na tarde da quinta-feira (7), antes de começar a nova prova do líder.

Arthur, aproveita essas 36 horas de Big Boss! Tem muito card pra brincar! #saladecontrole Todo mundo brinca de @bbb ???? E a gente fica ligadinho no @globoplay Quarta tem festa e tudo que rolou nessa maratona #bbb22 A gente não para!!! @tadeuschmidt mais uma madrugada ligados haha pic.twitter.com/K2nehuWgqT — J.B. Oliveira (@boninho) April 6, 2022

