Parte de teto de casa na Lapinha desaba e calçada é interditada

Parte do teto de uma casa na Lapinha, bairro de Salvador, desabou no início da tarde desta quarta-feira (30) devido às chuvas que atingiram a cidade.

Por causa do desabamento, a calçada em frente ao imóvel precisou ser interditada. Pedaços do teto invadiram a pista e motoristas precisam redobrar a atenção ao passar pelo local. Não há informações sobre feridos.

Em outro ponto da cidade, no antigo fim de linha do Pero Vaz, uma árvore caiu em frente a uma escola. No entanto, apesar da interdição da via, as aulas na escola estadual Carneiro Ribeiro Filho estão mantidas.