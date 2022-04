Participantes ganham show internacional em última festa do Big Brother Brasil 2022

Foto: Gshow

Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Paulo André, foram presenteados com uma grande festa para o adeus do Big Brother Brasil 2022. Os sobreviventes do reality show curtem neste sábado (23) a festa Memórias.

A ideia da produção do programa foi resgatar momentos pessoais dos brothers, junto com as vivências dos participantes no Big Brother Brasil para dar o tom de nostalgia que o programa merece nos últimos dias de confinamento.

Ao chegarem ao local da festa, os brothers foram surpreendidos com um show do cantor norte-americano Jack Johnson. A line up do “bailão” conta ainda com shows de Felipe Araujo, Melim, Di Ferrero, Paula Fernandes, Marcynho Sensação, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon, todos pré-gravados.

No domingo (24), um dos participantes terá que dizer adeus ao sonho do R$ 1,5 milhão. Estão no paredão, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer. Paulo André conquistou a vaga na grande final após vencer a prova de resistência contra o amigo, Arthur Aguiar.

