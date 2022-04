PAS 20202: UFLA publica 2ª chamada da 3ª etapa

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) publicou a lista de aprovados na 2ª chamada do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2020. Desse modo, os participantes já podem consultar a relação de convocados para a matrícula por meio do site da universidade.

Ao todo, 278 candidatos foram aprovados. Os convocados nesta 2ª chamada devem realizar as matrículas entre esta terça-feira, dia 5 de abril, até o dia 8 de abril (próxima sexta). Para realizar o cadastro acadêmico, os estudantes devem enviar os documentos digitalizados por meio do SIG e também pelos correios.

Os candidatos podem consultar a lista de documentos necessários para a matrícula no edital. No canal do YouTube da UFLA, há um vídeo com orientações e passo a passo para a matrícula. Veja aqui.

De acordo com o cronograma do PAS 2020, há previsão de novas chamadas para os dias 2 e 3 de maio.

Como foi a 3ª etapa?

Como acontece tradicionalmente, a UFLA usou o desempenhos dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na 3ª etapa do PAS. Portanto, puderam participar desta etapa os candidatos que fizeram as provas do Enem 2021.

A pontuação geral do PAS é obtida pelo somatório das notas das três etapas. Segundo o edital, as notas da 1ª etapa têm o peso de 25% na nota final, enquanto o peso da 2ª etapa é de 35%. Já o peso da pontuação da 3ª etapa foi de 40%.

Vagas

Ao todo, a UFLA está ofertando 532 vagas em diversos cursos de graduação para os aprovados na 3ª etapa do PAS 20202.

A universidade reservou 266 vagas para candidatos que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas públicas (com percentual para pretos, pardos e indígenas, para candidatos de baixa renda e pessoas com deficiência), de acordo com a Lei de Cotas.

Confira mais informações no site da UFLA.

