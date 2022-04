PAS 2021: UFLA encerra período de inscrição da 1ª etapa

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) encerra nesta quinta-feira, dia 28 de abril, o período de inscrição da 1ª etapa do Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2021. Os interessados devem se cadastrar até as 23h59 de hoje.

As inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site da UFLA. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem pagar a taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 120, até a sexta-feira, dia 29 de abril.

A UFLA recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição entre os dias 14 e 22 de março. Conforme estabelece o edital, puderam solicitar a isenção os candidatos que têm renda familiar per capta igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que estão cursando ou tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Nesta edição podem se inscrever no PAS 1 apenas os alunos matriculados nos 2º e 3º anos do ensino médio e aqueles que já concluíram esse ciclo. Os alunos que estão cursando o 1º ano em 2022 só poderão participar do PAS 1 a partir do segundo semestre.

Provas

De acordo com o edital, as provas da 1ª etapa do PAS 2021 serão aplicadas no dia 26 de junho. Nessa data, a UFLA aplicará as provas para a seleção de calouros para o primeiro e o segundo semestre de cada grupo de ingresso. Segundo o edital, os locais de prova serão nas cidades de Lavras e São Sebastião do Paraíso.

Ainda de acordo com o edital, a divulgação do relatório de desempenho está prevista para o dia 13 de julho, por meio do site da UFLA.

Confira mais informações no edital da 1ª etapa do PAS 2021.

