Páscoa pet? Ovos para cães e gatos são opções de petisco saudável

Ovos trufados, recheados, para comer de colher ou tradicionais, as opções são tantas que enchem os olhos de crianças e adultos que anseiam pelo momento da páscoa para se deliciar ou presentear quem ama.

Um público, porém, esteve de fora do grupo dos presenteados por não poderem ingerir o chocolate: os pets. Cães e gatos nunca estiveram no público-alvo da data até os últimos anos, quando os ovos para pets surgiram no mercado brasileiro.

Foto: Reprodução/Bom gosto Pet

Por conter a substância teobromina, tóxica para os animais por ter efeitos diurético, vasodilatador e estimulantes do sistema nervoso central e do coração, pets estão proibidos de consumir o doce, como explica a veterinária Diana de Araújo Sousa, da Clivet IAPI.

“Chocolate é tóxico para os cães. O pet canino tem dificuldade na absorção e com isso ocasiona a intoxicação e seu efeito colateral é vômito intenso, entre outros sinais”, diz.

É importante salientar que se deve procurar rapidamente um veterinário caso haja a ingestão de chocolate por parte dos cachorros e gatos. “É necessário procurar atendimento médico com brevidade para maiores esclarecimentos, medidas preventivas e tratamento. Mesmo seu pet não apresentando sinais clínicos inicialmente”, alerta a profissional.

100% Natural

Pensando em unir a época da páscoa com a saúde dos animais de estimação, Gabrielle Baltazar, de 26 anos, decidiu investir na “Bom Gosto Pet”, um serviço de petiscos naturais que criou sua própria versão de ovo de páscoa para cães e gatos.

“Os ovos são feitos basicamente de colágeno e alfarroba, extraímos o colágeno presente nos pés de frango e porco e colocamos a alfarroba para dar a corzinha do chocolate”, explica a profissional que atua em Aracaju.

“Existem vários estudos que relatam os benefícios do colágeno para cães e gatos, além dos nossos pets poderem comemorar a Páscoa conosco, eles estarão consumindo um alimento 100% saudável e natural”, completa.

A empresária, que trabalha com pedidos através da internet, ainda consta com um cardápio diferente para cada época festiva, todas baseadas em uma alimentação saudável para os bichos de estimação.

Ovos de páscoa em Salvador

E para quem não quer deixar a data passar batida para seu cão ou gato, em Salvador é possível encontrar o petisco nas lojas Petz, localizadas nos bairros da Pituba, Bonocô e Paralela.

Foto: Divulgação

Estão disponíveis três diferentes opções com sabor salmão para gatos, além de churrasco e carne para os cachorros, com preços entre R$27,99 e R$32,99. Através do site oficial é possível acessar informações acerca da composição, indicação, além da possibilidade de compra online.

