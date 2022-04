PAT disponibiliza vagas de emprego em Bertioga – SP

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bertioga/SP disponibiliza a abertura de novas vagas de emprego em cargos de nível fundamental e médio.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS ESCOLARIDADE Cozinheiro Ensino Fundamental Completo Chapista de Lanchonete Ensino Fundamental Completo Gerente de bar, Cantina ou Restaurante Ensino Fundamental Completo Montador de Móveis e Artefatos de Madeira Ensino Médio Completo Motorista Ensino Médio Completo Padeiro Confeiteiro Ensino Médio Completo Promotor de Vendas Ensino Médio Completo Servente de Obras Ensino Fundamental Incompleto

Sobre o PAT

Em São Paulo, os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda em todo o estado, além das unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever comparecendo na sede do PAT, situado na Avenida Anchieta, nº 392, Centro, no horário das 9h às 16h, e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

