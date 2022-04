Paulo André cai no choro após eliminação de Scooby e é consolado por Tadeu; assista

A casa do BBB 22 não esperava a eliminação de Pedro Scooby na noite desta quinta-feira (21). Paulo André, um dos principais aliados do surfista no jogo, não conseguiu segurar a emoção e caiu no choro após a divulgação do resultado. O atleta foi consolado pelos demais brothers e por Tadeu Schimdt.

“PAzinho.. Momento difícil, né querido? Abracem esse menino por mim, por favor. Daqui há uma semana vocês estão juntos. Olha, a amizade de vocês foi uma das coisas mais lindas que a gente viu aqui no BBB 22”, declarou o apresentador.

“O Pedro é muito especial mesmo, um cara que vou levar pro resto da minha vida, aprendi muito com ele. A gente se conectou muito, foi uma conexão muito forte. Tem seu texto também, passa um filme de tudo. Sou muito grato a Deus por ter me deixado conhecer o Pedro Scooby”, respondeu Paulo, chorando bastante.

Pedro Scooby recebeu 55% dos votos e foi eliminado nesta quinta-feira (21) em paredão contra Eliezer e Douglas.

Chorei com esse momento AQUI do Tadeu e PA ???????? #BBB22 pic.twitter.com/jAeeK6KKjY — PEDRAO (@Itspedrito) April 22, 2022

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.