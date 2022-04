Paulo André é o 16º líder do BBB 22; veja como paredão será formado

Avisa que é ele! Paulo André levou a melhor na prova desta terça-feira (19) e foi coroado o 16º líder do BBB 22. Esta é a terceira vez que o atleta conquista a liderança.

A dinâmica envolvia habilidades. Primeiramente, cada participante deveria encontrar um saco com um kit de bolas dentro de uma piscina de bolinhas. Em seguida, o brother deveria arremessar as bolas por baixo da trave. Conquistou a liderança quem posicionou as quatro bolinhas no topo da pista e apertar o botão primeiro.

Douglas Silva foi o último a concluir a prova e está no paredão. Relembre abaixo como a berlinda será formada.

1- O dono da liderança indica uma pessoa

2- Casa Vota

3- Último colocado na prova do líder é emparedado.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.