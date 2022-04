Paulo Guedes defende reajuste linear para todos os servidores

Se depender do Ministro da Economia, Paulo Guedes, o reajuste para todos os servidores públicos federais já pode ser dado como certo. Durante uma entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (21), nos EUA, o chefe da pasta econômica defendeu a mudança, pouco mais de duas semanas depois de criticar a possibilidade.

Na entrevista desta quinta (21), o Ministro reconheceu que o reajuste para todos os servidores seria “eleitoralmente factível” para o presidente Jair Bolsonaro (PL) neste momento. Isso porque o plano inicial do chefe do executivo era conceder o reajuste apenas para os servidores públicos federais que atuam na área da segurança.

O Ministro disse ainda que o reajuste linear para todos os servidores pode “gerar menos descontentamento às vésperas das eleições presidenciais”. O pleito, aliás, deve acontecer em outubro deste ano. Desde que anunciou a intenção de dar o aumento apenas para os profissionais da área de segurança, servidores de outras pastas passaram a criticar a atitude do Governo Federal.

Algumas das categorias até já começaram a realizar, ou ao menos planejar, paralisações de cunho nacional. Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por exemplo, seguem parados desde o último dia 23 de março em algumas regiões do país. Até este momento, não há a intenção de retorno imediato.

Assim como os funcionários do INSS, alguns servidores do Banco Central (BC) também chegaram a cruzar os braços. Em comum, há o fato de que todos eles querem um reajuste salarial que não é dado há dois anos. Além disso, os grevistas também pedem melhorias nas condições de trabalho e a realização de mais concursos públicos.

Reajuste está confirmado?

Segundo o Ministro da Economia, o reajuste linear para todos os servidores da área federal está confirmado apenas do ponto de vista informal. De acordo com Guedes, o aumento ainda não foi oficializado por causa de pendências jurídicas.

Entretanto, o Ministro garante que o aumento acontecerá de fato e já deu inclusive até a taxa de reajuste. Será de 5% para todos os trabalhadores, incluindo os que estão envolvidos em paralisações neste exato momento.

Informações de bastidores obtidas pela emissora de TV, CNN Brasil, dão conta de que policiais federais começam a analisar a possibilidade de uma paralisação. Isso porque boa parte deles estaria esperando por uma elevação maior do que os 5% que estão em pauta.

Mudança de tom

A declaração de Paulo Guedes neste momento acabou sendo percebida como uma mudança de tom do chefe da pasta econômica. No último dia 7 de abril, ele chegou a dar uma outa entrevista falando sobre o mesmo tema.

Na ocasião, Guedes afirmou que um aumento linear para todos os servidores públicos federais do país poderia “destruir a economia do Brasil”. Naquele momento, o aumento para todos os trabalhadores ainda estava em discussão no Palácio do Planalto.

No dia 13 de abril, ele foi perguntado por jornalistas sobre o possível aumento linear para todos os servidores. Na ocasião, Guedes disse apenas que a decisão do Governo Federal “parecia proceder”, enquanto saía da sede do Ministério da Economia, em Brasília.