Paz reinou! Natália e Douglas trocam elogios no BBB 22: ‘te acho incrível’

Em noite de paredão falso, a paz reina na casa do BBB 22. Durante a madrugada desta quarta-feira (6), Natália e Douglas fizeram as pazes e trocaram elogios. Os dois se desentenderam na última festa após a mineira passar muito tempo no banho.

“Eu te acho uma pessoa incrível. Você tem uma jornada muito bonita e eu não vejo que você faça algo que as pessoas tenham ranço, queiram te tirar e tal. Nunca deveria ter falado isso pra você, ainda mais você sendo alguém que sempre esteve do meu lado me apoiando. Eu fiquei me sentindo muito mal comigo. Não tava com raiva de ninguém, tava com raiva de mim”, se desculpou a jovem.

Jessilane também resolveu participar da conversa. “Quando a gente tá aqui, não é só sobre nós. É sobre as pessoas próximas da gente, sobre a nossa família. As vezes uma coisa que a gente faça aqui dentro, mesmo sem imaginar, pode chegar lá fora”, falou a professora.

“Que resvale só em mim. Nossa, eu não vou conseguir me perdoar se acontecer algo com a minha filha por algo que fiz aqui. Com a minha esposa, com a minha mãe”, ponderou Douglas.

