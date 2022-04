PEC-G, MARCA, eduCA+ e outros programas do MEC para o IES

O PEC-G destina-se à formação e qualificação de estudantes estrangeiros por meio da oferta de vagas gratuitas em cursos de graduação em Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, segundo informa o Ministério da Educação (MEC).

Programa de Estudantes – Convênio de Graduação (PEC-G)

O PEC-G promove a troca de conhecimentos, costumes e informações, que influenciam as experiências e a formação dos estudantes brasileiros, informa a Secretaria-Geral da Presidência da República através de documento oficial divulgado recentemente.

Acordo de cooperação educacional com a Hungria

Conforme documento oficial da Secretaria-Geral da Presidência da República, atualmente, são cerca de 1.500 alunos estrangeiros matriculados em 88 IES em todo o País. O acordo de cooperação com a Hungria tem por finalidade a seleção de candidatos brasileiros para participar de programas de bolsas de graduação, pós-graduação strictu-sensu e especialização em universidades húngaras.

MARCA: Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados

Destaca-se, ainda, o Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados (MARCA), que foi desenvolvido e implementado visando atender a melhoria da qualidade acadêmica, por meio de sistemas de avaliação e acreditação, e a mobilidade de estudantes, docentes e pesquisadores entre instituições e países, informa a Secretaria-Geral da Presidência da República.

CAES: Comissão da Área de Educação Superior

A proposta é parte do Sistema Integrado de Mobilidade do Mercosul, que conta com países-membros do bloco e dos estados associados, representados na Comissão da Área de Educação Superior (CAES) do Setor Educacional do Mercosul.

Programa eduCA+ – Educação Centrada na Aprendizagem

Conforme destaca a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério da Educação (MEC) também está desenvolvendo a ação “eduCA+” – Educação Centrada na Aprendizagem, que objetiva o desenvolvimento de Plano Estratégico para a Educação no Mundo 4.0, tendo como base o conhecimento e a experiência do corpo de profissionais da educação das instituições de ensino profissional e tecnológica públicas.

Além disso, destaca-se a potencialização de ações em torno da mobilização para uma agenda positiva, desenvolvida e consensuada entre o Ministério da Educação (MEC) e as instituições de ensino para desenvolver a educação para o mundo 4.0 no país, a partir de metodologias ativas de ensino-aprendizagem.

As estratégias de gestão inseridas na educação

O desenvolvimento da ação compreende a análise do contexto; a definição de direcionadores e objetivos; e a elaboração de metas, plano de ações estruturantes e modelo de gestão da estratégia, bem como a elaboração de um projeto de boas práticas, com a escolha de até 100 iniciativas de educação para o mundo 4.0, provenientes de escolas de todo o Brasil, informa a Secretaria-Geral da Presidência da República.