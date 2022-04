Pedro Scooby acerta próxima atração em festa do BBB 22: ‘É Filipe Ret’

E não é que temos um outro “vidente” na casa do BBB 22? Os brothers estão chocados com a sequência de shows que estão acontecendo na festa desta quarta-feira (13) e já trataram de fazer especulações para as próximas. Pedro Scooby acertou em cheio ao apostar em Filipe Ret.

Arthur Aguiar acredita que ainda ocorrerão duas apresentações de funk, mas o amigo discorda. “Acho que é Filipe Ret”, falou o surfista.

Além de Luan Santana, Matheus Fernandes e Mari Fernandes Felipe Ret e L7NNON também se apresentam na celebração.

A noite está sendo de muitas emoções. Jessilae não segurou o choro ao se dar fala que estava no TOP7 do BBB 22. “Estou feliz demais, você não tem noção! Olha eu! Onde que eu imaginei, onde?”, declarou a professora em conversa com Douglas.

