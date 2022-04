Pedro Scooby chama atenção na web com volume no short enquanto dorme: ‘Gigante de Nazaré’

Foto: Reprodução | Redes sociais Pedro Scooby nem imagina, mas ele provocou uma verdadeira onda fora da casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira (07). É que o surfista sofreu uma contração peniana enquanto cochilava na área externa do ‘BBB 22’ e seu nome foi parar nos assuntos mais comentados do Brasil após a situação.

Internautas imediatamente reagiram a cena e lotaram o Twitter de memes. “Pedro Scooby é o verdadeiro gigante de Nazaré”, escreveu um. “Wow! Luana Piovani deve sentir saudade dessa onda”, comentou outro. “É por essas e outras que ele é o crush do Brasil”, reagiu uma terceira fã do participante do ‘BBB 22’.

Recentemente, em conversa com Paulo André, o atleta de Surf revelou intimidades do seu casamento com Cíntia Dicker.

“Tô com saudade daquilo. Muito. Eu e minha mulher, a gente é viciado. Chega a ser meio doentio. Cheguei a falar pra ela, ‘olha, se tiver que usar alguma coisa, usa essa caixa de brinquedo aí'”, confessou ele.