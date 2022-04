Pedro Scooby comenta nova ausência dos filhos em vídeo: ‘Acho justo’

Anjo da semana no Big Brother Brasil 22, Pedro Scooby recebeu o presente no início da tarde deste domingo (10). Após ver o vídeo enviado pela família, o surfista conversou com Linn da Quebrada sobre a ausência dos filhos.

Scooby confirmou que falou com a ex e que ela apoiou a decisão dele. “[Ela foi] Super parceira. Apoiou, falou: ‘Vai lá, tô aqui’ e tal. A Cíntia ia ficar o primeiro mês com as crianças, aí eu falei: ‘Ó, não sei quando eu vou sair’ e ela: ‘Tudo bem, a gente dá um jeito’. C*ralho, que saudade…”, suspirou Scooby.