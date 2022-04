Pedro Scooby para Arthur Aguiar no BBB 22: ‘te invejo’

Pedro Scooby arrancou gargalhadas de Arthur Aguiar na noite desta sexta-feira (15) no BBB 22. Enquanto os dois conversavam com Paulo André na sala, o surfista elogiou o sono co amigo.

“Mano, eu fico te zoando, mas tem horas que eu te invejo. Eu queria ter esse dom de fazer como você faz”, declarou o ex de Piovani. De passar o tempo”, complementou Paulo André.

Arthur riu bastante da brincadeira do amigo. “Como vocês não acreditam todas as vezes [quando fala que não dorme], vou falar ‘tô acordado'”, brincou.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.