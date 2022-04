Pedro Scooby perde paciência com Arthur Aguiar após chilique no ‘BBB 22’: ‘Incomoda muito’

Foto: Reprodução/Globo

Pedro Scooby e Gustavo ficaram incomodados com a reação de Arthur Aguiar ao ser colocado no Paredão, no ‘BBB 22’, nas primeiras horas deste sábado (16).

Durante a votação para a berlinda, Douglas Silva e o ator empataram os votos e a decisão final ficou sob responsabilidade de Gustavo, que escolheu Arthur. Insatisfeito com a decisão do aliado, o marido de Maíra Cardi não poupou palavras para o bacharel em Direito.

“Ele leva muito para o pessoal. [Na minha justificativa, de desempate] Eu poderia ter falado que era por afinidade. Se ele tivesse que decidir entre eu e o P.A [Paulo André], eu sei o que ele faria. Paredão falso é f*da? É f*da. Mas o público já sabia que ele não ia embora”, disse o affair de Laís.

Já o surfista demonstrou pouca paciência para o ‘chilique’: “Chega uma hora que me incomoda muito. O moleque é do bem para c*ralho, mas dá para ver que ele só está pensando nele mesmo. E isso não é errado… Mas quando começa a ficar nesse lugar, me incomoda muito. Mas é isso, todo mundo uma hora vai ficar triste por ter que sair. Só vai ter um campeão”.

Ao final da conversa, o atleta ressaltou que apesar dos bons momentos, eles já estão na reta final do programa. “A gente estava junto, se ajudou, curtiu todos os momentos. Mas chegou a hora de voltar um no outro. E é isso”, concluiu.

