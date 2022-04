Pedro Scooby vence prova e é o novo anjo do ‘BBB 22’

Foto: Reprodução | TV Globo

Pedro Scooby é o novo anjo do “BBB 22”. O surfista se deu melhor na prova disputada nesta sexta-feira, e terá o direito de imunizar alguém na formação do paredão desta noite.

Além do poder do anjo, ele ganhou um ano de produtos Seara Gourmet.Scooby escolheu Natália e Eliezer para cumprirem o castigo do monstro.