Pelo segundo dia consecutivo, Bahia registra 4 óbitos por covid-19; confira boletim

A Bahia registrou, pelo segundo dia consecutivo, 4 mortes e 494 casos de Covid-19 em 24 horas. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) no boletim epidemiológico desta quinta-feira (14), o estado possui 713 casos ativos da doença.



De acordo com os dados da Sesab, desde o início da Pandemia a Bahia contabiliza 1.833.791 casos descartados, 330.802 em investigação e 63.105 profissionais da saúde que foram infectados pela doença.

Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

Estes números representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta quinta-feira.

Até o momento a Bahia possui, 11.463.386 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.556.528 com a segunda dose ou dose única e 5.192.093 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 854.883 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 253.897 já tomaram também a segunda dose.

Em relação aos leitos, o estado tem 953 leitos ativos para tratamento da Covid-19. Desse total, 194 estão com pacientes internados, o que representa taxa de ocupação geral de 20%. Desses, 390 são de UTI adulto e estão com taxa de ocupação de 15% (58 leitos ocupados).

Nas UTIs pediátricas, 33 das 43 vagas estão com pacientes, o que representa taxa de ocupação de 77%. Os leitos clínicos para adultos estão com 12% de ocupação e os infantis, com 62%.

Em Salvador, dos 443 leitos ativos, 144 estão ocupados (22% de ocupação geral). A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto é de 22% e o pediátrico está em 67%.

Ainda na capital baiana, os leitos clínicos para adultos estão com 22% de ocupação e, os pediátricos, estão com 67%.