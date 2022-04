Pelo segundo dia consecutivo, Bahia registra menos de mil casos ativos de Covid-19

A Bahia registrou 907 casos ativos de Covid-19 neste domingo (10), de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab). Este é o segundo dia consecutivo que o estado registra menos de 1000 pessoas com a doença.

A Bahia tem até o momento 11.450.972 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.543.817 com a segunda dose ou dose única e 5.083.271 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 839.858 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 222.774 já tomaram também a segunda dose.