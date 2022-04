Penedo Motofest acontece no próximo final de semana

Decom PMP

Motociclistas de várias cidades de Alagoas e de outros estados do Nordeste encontram-se em Penedo no próximo final de semana, durante a 10ª edição do Penedo Moto Fest.

A confraternização já faz parte do calendário anual de eventos da Prefeitura de Penedo e tem apoio da gestão Crescendo Com Seu Povo.

A festa organizada pelo grupo Falcões do Baixo São Francisco começa na sexta-feira, 08, com a chegada dos visitantes que têm encontro marcado às 20 horas, na orla da cidade, local dos shows musicais.

No sábado, o segundo dia do Penedo Moto Fest começa com passeio de barco para motociclistas no Rio São Francisco. No retorno, está prevista uma ação voluntária no porto das balsas e mais atividades entre os motociclistas.

A noite de sábado tem mais animação e shows na orla ribeirinha da cidade que se despede dos visitantes na manhã de domingo, 10 de abril.