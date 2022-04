Pepsico abre NOVAS vagas de emprego; veja os cargos

A Pepsico, referência no setor de bebidas diversas, está com novas vagas de trabalho disponíveis. A empresa traz oportunidades para todo o país, proporcionando benefícios e faixa salarial a combinar. Veja abaixo, a lista de vagas na íntegra!

Pepsico divulgou novas oportunidades de emprego no Brasil

A Pepsico, uma das maiores redes multinacionais de produtos alimentícios e bebidas, está presente em mais de 200 países. A rede atua com mais de 10 mil colaboradores no Brasil, onde também detém de outras marcas como a CHEETOS®.

Com isso, a Pepsico acaba de anunciar novas oportunidades de emprego como vendedor externo. Serão vagas em diferentes regiões do país, com benefícios generosos. O profissional contratado terá direito a participação nos Lucros/Resultados, programa de remuneração variável e muito mais.

Confira todos as regiões para vagas de Vendedor Externo na Pepsico:

Vendedor Externo com CNH de categoria C, D ou E (Sacramento e Uberaba);

Vendedor Externo com CNH de classe C, D ou E para (Uberlândia, Minas Gerais);

Vendedor Externo com CNH de categoria C, D ou E (Pouso Alegre, Machado, Poços de Caldas, Campestre e Alfenas);

Vendedor Externo com CNH de classe C, D ou E (Governador Valadares);

Vendedor Externo com CNH de classe C, D ou E (Otoni, Minas Gerais).

Veja também: TSEA Energia abre NOVOS empregos pelo país

Como se candidatar

Para conseguir um cargo na Pepsico, o profissional precisa, necessariamente, se candidatar na página do participante. Seguir os requisitos para se eleger ao cargo é fundamental, assim como conferir as informações a respeito da vaga.

Descubra mais informações sobre vagas de emprego todos os dias aqui, no Notícias Concursos!