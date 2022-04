Pequenas empresas geram 220 mil empregos no mês de fevereiro

De acordo com levantamento realizado pelo Sebrae, no mês de fevereiro, as micro e pequenas empresas (MPEs) apresentaram saldo positivo de geração de empregos. A pesquisa teve como base dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Segundo o divulgado hoje (7), os pequenos negócios foram responsáveis por 220.066 novos postos de trabalho no segundo mês de 2022. Com isso, o volume total de empregos chegou a cerca de 67%, volume este que inclui empreendimentos de todos os portes.

Levando em consideração que o setor de serviços foi o que mais contratou entre os micro e pequenos empreendimentos, somando 134.024 novos empregos. Na sequência, a construção civil registrou a abertura de 31.517 novos postos de trabalho.

Indicador de antecedente de empregos

Mesmo com o as MPEs possuindo um saldo positivo na geração de empregos, de acordo com o divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), teve queda de 5,3 pontos de dezembro de 2021 para janeiro de 2022. Foi o terceiro recuo consecutivo.

Este indicador já chegou à marca de 76,5 pontos, menor patamar desde agosto de 2020 (74,8 pontos). O Iaemp busca antecipar tendências do mercado de trabalho, com base em entrevistas feitas com consumidores e empresários da indústria e do setor de serviços.

De acordo com a nota divulgada pelo economista do Ibre/FGV, Rodolpho Tobler, no mês passado, “o Indicador Antecedente de Emprego voltou a cair em fevereiro, seguindo a tendência negativa dos últimos meses. Os últimos resultados sugerem que a recuperação do mercado de trabalho deve ser mais lenta do que a ocorrida em 2021”.

Tobler também informou que “o ambiente macroeconômico difícil e potenciais riscos de aumento da incerteza global não permitem vislumbrar uma mudança na trajetória do indicador no curto prazo”.

Deve-se lembrar também que a taxa de desemprego no país atingiu 11,2% no período. Além disso, o número de desempregados no Brasil já chega a 12 milhões de pessoas. Mesmo com a taxa de desocupação recuou 3,4 pontos percentuais em 1 ano, o que representa 2,9 milhões de pessoas desempregadas a menos no período.

Maior desempenho das empresas

Ao se analisar entre as regiões brasileiras, as micro e pequenas empresas do Centro-Oeste foram as que obtiveram o melhor desempenho em gerar empregos, esta região chegou a abrir cerca de 27 mil novos empregos a cada mil já existentes.

Já a região Norte não se encontra muito distante dessa realidade, com 20 mil contratações. Já a região Sul fechou o mês com 17 mil contratações. O Sudeste e o Nordeste, respectivamente, garantiram 14 mil e 12 mil novos postos de trabalho.

De acordo com o Sebrae, ao analisar o volume de empregos acumulado no ano de 2022, as MPEs criaram 304.525 novas vagas, este valor equivale a 63,5% de todo o volume de empregos gerados este ano.

Contudo, apesar do desempenho no mês em gerar empregos, o Caged aponta que, no acumulado dos dois primeiros meses de 2021, os micro e pequenos negócios detinham 82,1% do volume de novas vagas. O resultado caiu em 2022, quando as MPEs registraram um índice de 68,7% no volume de novas vagas.