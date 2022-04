Perfil de Arthur Aguiar organiza torcida contra permanência de Eliezer em paredão decisivo

Em último paredão do BBB 22 antes da final, Arthur Aguiar disputa a permanência na casa ao lado de dois amigos: Eliezer e Douglas. Durante a noite desta sexta-feira (22), para garantir permanência do ator na casa, optou por puxar mutirões de votos contra Eliezer. A decisão foi explicada no Twitter.

“A essa altura qualquer decisão é difícil, mas precisamos ser estratégicos, racionais e obviamente ouvir vocês também. Arthur não tem nada contra nenhum dos dois participantes, mas precisamos tomar uma decisão. Nesse paredão seremos #ForaEli. Sigam oficial e joguem conosco!”, afirmou o post.

A essa altura QUALQUER decisão é difícil, mas precisamos ser estratégicos, racionais e obviamente ouvir vocês também. Arthur não tem nada contra nenhum dos dois participantes, mas precisamos tomar uma decisão. Nesse paredão seremos #ForaEli. Sigam oficial e joguem conosco! ✨???? — Arthur Aguiar ♟ (@Aguiarthur) April 22, 2022

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.