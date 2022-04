Perrengue chique! Jade Picon está ‘destruída’ após curtir festival: ‘Toda queimada’

Intensa. Assim pode ser descrita a forma como Jade Picon aproveitou os primeiros dias do Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos. Apesar de estar muito feliz em ter realizado o sonho de conhecer o festival, a influenciadora não saiu imune da curtição. Nas palavras da própria: está “destruída”.

“Muito intenso esses três dias. Porque o clima oscila muito, você anda muito. Estou toda queimada, a boca seca, o pé cheio de bandaids, as costas doendo… Mas foi tudo! Agora é repouso para recuperar “, comentou ela, em sua página.

Jade chamou atenção também para as cores de seus cabelos. Segundo ela, estão mais claros. Creditou isso ao fato de a água local, na opinião da influenciadora, ser diferente, somado aos banhos de piscina.

Acompanhada do irmão, Leo Picon, Jade voltaria para o Brasil após esses dias nos Eua. O plano, no entanto, mudou: mesmo com passagem marcada, decidiu passar mais uns dias em Los Angeles, onde fechou um trabalho.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.